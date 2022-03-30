В Башкортостане подорожают коммунальные услуги

Председатель Госкомитета Светлана Бурдюк сообщила о том, что следующее повышение тарифов произойдет первого июля 2022 года.

Это плановое повышение, оно установлено федеральным законодательством в пределах 4,4%. Внеплановых повышений не будет. Кроме того, в этом году не было традиционного удорожания услуг в январе.

Как ожидается, водоснабжение в июле подорожает на 4,4%, отопление – на 3,7%, водоотведение – на 3,46%,, электричество – на 5,1%, газ – на 3%.