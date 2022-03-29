Мэрия Уфы не будет вводит платные парковки из-за санкций

Планировалось, что первые платные парковки появятся в городе уже первого июня 2022 года, пока – в тестовом режиме.

«В администрацию Уфы поступило обращение от совета при главе республики по правам человека и развитию гражданского общества с просьбой повременить с этим решением в связи с санкциями и непростой экономической ситуацией. Я, безусловно, это поддерживаю, сегодня не самое лучшее время для дополнительной нагрузки на жителей и автомобилистов», – сказал Ратмир Мавлиев.

В пилотную зону должны были войти 26 улиц:

Заки Валиди, Пушкина, Свердлова, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Чернышевского, Красина, Кирова, Достоевского, Революционная, Новомостовая, Цюрупы, Советская, Ленина, Театральная, Мустая Карима, Карла Маркса, Гоголя, Крупской, Кустарная, Мингажева, Пархоменко, Ветошникова, Айская, Амурская, Крестьянская.

Всего планировали создать 3700 парковочных мест. Парковки были бы платными в рабочие дни с 7.00 до 21.00. Бесплатная стоянка – не более 20 минут.

Вместо этого мэрия усилит работу по вывозу брошенного транспорта и будет создавать дополнительные стоянки при реконструкции улиц.