В Башкортостане назначены новые министр здравоохранения и руководитель администрации Радия Хабирова

Экс-министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин назначен руководителем администрации главы республики.

Его место пока что в качестве исполняющего обязанности займет Азат Рахматуллин, который ранее был его первым заместителем.

Александр Сидякин ушел с поста руководителя администрации главы Башкортостана в 2021 году: председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выдвинул его кандидатуру на пост врио руководителя Центрального исполкома партии, поэтому он решил оставить должность в республике.

Тогда администрацию временно возглавил первый заместитель Сидякина по внутренней политике Урал Кильсенбаев.