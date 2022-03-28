В Уфе из-за ремонта моста перекрыли набережную

Движение по набережной реки Белой ограничили на участке от спортивно-оздоровительного комплекса «Юность» до съезда с улицы Сочинской с 10.00 28 марта и до 20.00 30 марта.

Старый арочный мост через Белую закрылся первого марта. В связи с этим меняется схема движения по двум соседним мостам:

– на выезд из города – по новому мосту-вставке по четырем суженным полосам и по мосту 1991 года постройки по одной либо по двум полосам движения, в зависимости от интенсивности потока;

– на въезд в город – по мосту 1991 года постройки по четырем либо по пяти полосам проезжей части. Направление движения будет регулироваться реверсивным светофором.

На мосту-вставке 28 февраля была нанесена новая разметка. Накануне на мосту 1991 года постройки начали работать светофоры, показывающие направления реверсивного движения. Установлен информационный стенд с объявлением о начале ремонта арочного моста.

Работы завершатся в 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие со дня основания города. В процессе реконструкции мост практически будет построен заново: планируется полная замена пролетных строений, крайних опор и частичный демонтаж элементов существующих промежуточных опор.

Будут демонтированы и смонтированы новые опорные части и частично выполнен ремонт опор. Кроме этого, будет демонтирована и построена арка, которая является несущей конструкцией моста.