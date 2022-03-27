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В Уфе потеплеет до +11°

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Скоро начнется второй месяц весны, а погода все не спешит радовать уфимцев. На горизонте уже видно долгожданное потепление но вместе с ним придут дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на следующей неделе солнца будет мало, каждую день будут осадки в виде дождя или снега.

Понедельник, 28 марта: до +3°, облачно, временами небольшие осадки, в ночь на вторник – до -10°, небольшой кратковременный снег;

Вторник, 29 марта: до +3°, облачно, временами осадки, в ночь на среду – до -2°, небольшой снег;

Среда, 30 марта: до +5°, облачно, дождь, в ночь на четверг – до -2°, снег;

Четверг, 31 марта: до +6°, облачно, кратковременный дождь, в ночь на пятницу – , без осадков;

Пятница, первое апреля: до +8°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – , дождь со снегом;

Суббота, второе апреля: до +11°, облачно, дождь.

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