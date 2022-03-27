Со вторника отключат воду в трех районах Уфы

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 28 марта по третье апреля 2022 года.
29 марта
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 21.30:
Малая Шелководная – 2, 2Б, 3, 4, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37.
Средняя Шелководная – 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Большая Шелководная – 1, 3, 5, 7, 8, 9, 9а, 9б, 10, 11а, 11б, 12, 14, 14/1, 14/2, 15, 15а, 16, 16/1, 16/3, 16/4, 17, 18, 18б, 19, 20, 21, 21а, 22, 22а, 22/2, 22/3, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/4, 25, 25б, 25/1, 25/2, 26, 27, 27а, 27/2, 28, 28б, 29, 30, 31, 31а, 32, 34, 36, 38, 38/1, 38/2, 40.
30 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:
Мушникова – 1, 1/1, 3, 3 к.1, 5, 5 к.1.
31 марта
Кировский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Высоковольтная – 8.
Олимпийская – 1, 1а, 2.
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 23.00:
Испытателей – 21.
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:
Менделлеева – 157, 157а, 169, 171, 171/3, 171/4, 173, 175/2, 177/3 к.1, 177/Б.
Сагита Агиша – 24.
Степана Злобина – 32, 34/1, 34/2, 38/2, 42.
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