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В Уфе при пожаре в общежитии вуза пострадали 5 человек

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Сегодня, 26 марта, днем из общежития Башкирского государственного аграрного университета срочно эвакуировались 50 человек.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, в 14.13 поступило сообщение о том, что на Молодежном бульваре, 4 произошел пожар в общежитии БГАУ.

Открытое горение началось на втором этаже девятиэтажного здания. В течение 40 минут после вызова спасателей пожар был локализован на площади 20 кв. метров, в 15.04 его потушили.

30 человек самостоятельно эвакуироваться не смогли, их высвобождали при помощи спасательных устройств. В операции было задействовано 44 человека и 14 единиц техники. Пятеро пострадавших обратились в больницы.

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