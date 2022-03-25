Как будет выглядеть Евразийская библиотека, которую построят в Уфе?

«Мы делаем многое для того, чтобы жизнь по всей республике становилась комфортнее – вкладываемся в дорожную инфраструктуру, благоустраиваем парки и дворы, строим важные, крупные медицинские и другие социальные объекты.

К юбилею Уфы мы запроектировали еще один интересный объект. Наша Евразийская библиотека станет мультикультурным просветительским центром для людей разного возраста, которые тянутся к знаниям. Здесь будут уникальные редкие книги, современные мультимедийные технологии, диссертационный зал, подключенный к базам Российской государственной библиотеки, тематические залы, коворкинг-центр, креативные пространства и многое другое.

Библиотека будет уникальным местом и с точки зрения архитектуры. Планируем построить ее в виде белоснежной юрты на высоком берегу Агидели. Уверен, Евразийская библиотека станет центром притяжения для всех жителей республики независимо от их интересов. Обещаю – здесь будет здорово», – сказал Радий Хабиров.