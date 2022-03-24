Синоптики рассказали, каким будет апрель в 2022 году в Башкортостане

Согласно прогнозу Гидрометцентра, «с вероятностью 65-70% можно сделать вывод, что на территории республики Башкортостан в апреле-сентябре 2022 г. ожидается температурный режим около средних многолетних значений».

В апреле температура ожидается «выше нормы» (норма – 3-5° выше нуля), осадки – «меньше нормы». Из ближайших месяцев отклонения будут только в сентябре (температура «выше нормы»), остальные показатели – «около нормы».

В Уфе самая низкая температура на этой неделе ожидается в ночь на субботу, 26 марта (-10°). Днем в пятницу и воскресенье воздух прогреется до 5°.