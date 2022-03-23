В Минздраве Башкортостана объяснили отсутствие инсулина и некоторых лекарств в аптеках

«Не нужно создавать ажиотажный спрос. Сложность покупки лекарств образовалась в связи с повышенным спросом.

Мы отслеживаем с Росздравнадзором те или иные лекарственные препараты, которые зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов.

В системе "Честный знак" мы отслеживаем их по общему количеству, но когда мы видим обращения граждан об отсутствии тех или иных препаратов по конкретному адресу, это позволяет нам увидеть, о какой конкретной аптечной сети идет речь, о каком наименовании и дозировки препарата.

Так, пациентам, ранее получавшим карбамазепин пролонгированного действия, нужно перейти на карбамазепин короткого действия. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу. В зависимости от наличия категории льготы или ее отсутствия, вам будет выписан рецепт платный или бесплатный. Данный препарат рецептурного отпуска.

По состоянию на первое марта текущего года препарата "L-Тироксин" на складах в Российской Федерации была 51 тысяча упаковок. При том, что годовая потребность на всю страну 50 тысяч дозировок.

Чтобы исполнить все свои обязательства и поставить все контракты досрочно, производители из розницы забрали все препараты инсулина. На данный момент инсулина в розничной торговле, за деньги не будет. Инсулин не должен выдаваться без рецепта.

В еженедельном формате мы информируем медицинские организации о том, какие закупки состоялись, какие не состоялись. Мы создали информационный ресурс с медицинскими организациями для нашего внутреннего пользования и выложили все письма производителей лекарственных препаратов и медицинских изделий с 2021 года об изменениях, прекращениях, временной или постоянной поставке лекарственных препаратов на территории Российской Федерации», – сообщила Кононова.