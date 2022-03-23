В Башкортостане реконструируют аварийный мост на трассе Дюртюли – Нефтекамск

Представитель Управления дорожного хозяйства, отвечая на комментарий фонда «Мирас» в соцсетях ЦУР, сообщила о том, что вопрос реконструкции моста на данный момент находится на обсуждении.

«По состоянию на 23 марта 2022 года разрабатываем проект реконструкции моста через реку Келтей. После получения по проекту положительного заключения госэкспертизы (ориентировочно до конца текущего года) будем рассматривать возможность проведения самих строительно-монтажных работ.

Мы в курсе ситуации. Вопрос, к сожалению, не решить за один день и даже месяц. Посмотрим, что можно сделать по этому объекту в более короткие сроки», – ответили в Управлении.