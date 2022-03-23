УФАС обязало торговые сети Башкортостана разместить в магазинах социальные ценники

Федеральная антимонопольная служба направила предупреждение торговым сетям «Лукошко», «Альдо» и «Дворик», работающим на территории республики.
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В предупреждении говорится о необходимости размещения в залах специальных ценников «Социальная цена».
Эти торговые сети входят в Башкирскую торговую ассоциацию и в конце февраля подписали соглашение о принятии мер по стабилизации цен на отдельные группы социально значимых товаров. Одной из таких мер было ограничение торговой наценки на некоторые продукты до 15%.
Такие продукты должны сопровождаться ценником «Социальная цена», однако по итогам проверки УФАС выяснилось, что в указанных магазинах они отсутствуют.
В сети «Лукошко» уже заявили, что ценники появятся в залах в ближайшее время.
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