В Башкортостане акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

22 марта состоялось расширенное заседание регионального штаба движения «Бессмертный полк России», на котором было принято решение в этом году провести акцию в очном формате.

На заседании были определены единые временные рамки для начала построения колонн Бессмертного полка во всех муниципалитетах республики (10.00 – 11.00), общереспубликанская Минута молчания (11.00 – 11.12) и время начала движения колонн по всей республике (11.12 – 13.00).

Акция «Бессмертный полк» проводится в России ежегодно, в Башкортостане – с 2014 года.