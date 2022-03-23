В Башкортостане акция «Бессмертный полк» пройдет в очном формате

Из-за пандемии в 2020 и 2021 годах традиционное шествие «Бессмертного полка» проходило в режиме онлайн.
moypolk.ru
22 марта состоялось расширенное заседание регионального штаба движения «Бессмертный полк России», на котором было принято решение в этом году провести акцию в очном формате.
На заседании были определены единые временные рамки для начала построения колонн Бессмертного полка во всех муниципалитетах республики (10.00 – 11.00), общереспубликанская Минута молчания (11.00 – 11.12) и время начала движения колонн по всей республике (11.12 – 13.00).
Акция «Бессмертный полк» проводится в России ежегодно, в Башкортостане – с 2014 года.
Комментарии (0)