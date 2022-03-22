В Башкортостане за год выявили нарушения на 33 млрд рублей

Следующее пленарное заседание Госсобрания 31 марта начнется с отчета контрольно-счетной палаты за 2021 год.

Спикер парламента Константин Толкачев отметил необходимость соблюдения бюджетной дисциплины.

«В отчетных документах фигурируют внушительные суммы. За прошлый год КСП республики провела более 60 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и выявила нарушений на 33 млрд рублей.

У каждого факта злоупотребления должна быть фамилия. За год по материалам КСП было возбуждено 20 уголовных дел. 15 человек уволены с занимаемых должностей. Контроль и надзор, в том числе за соблюдением бюджетной дисциплины, – обязательное условие достижения целей государственной политики», – сказал Константин Толкачев..