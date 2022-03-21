В производство мебели в индустриальном парке под Уфой инвестируют 100 млн рублей

Представители Корпорации развития республики обсудили с потенциальным инвестором создание нового предприятия по производству мебели на территории индустриального парка «Уфимский».
Компания «Современные мебельные технологии» планирует запустить в индустриальном парке высокотехнологичное мебельное производство.
Инвестор готов вложить в проект порядка 100 млн рублей, будет создано около 40 новых рабочих мест. Сейчас подбирается площадка для реализации проекта.
Индустриальный парк «Уфимский» площадью 298,5 га расположен в Уфимском районе около поселка Шакша. Компании, располагающие в нем производство, арендуют площадь на особых условиях и получают налоговые льготы.
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