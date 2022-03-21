В производство мебели в индустриальном парке под Уфой инвестируют 100 млн рублей

Компания «Современные мебельные технологии» планирует запустить в индустриальном парке высокотехнологичное мебельное производство.

Инвестор готов вложить в проект порядка 100 млн рублей, будет создано около 40 новых рабочих мест. Сейчас подбирается площадка для реализации проекта.

Индустриальный парк «Уфимский» площадью 298,5 га расположен в Уфимском районе около поселка Шакша. Компании, располагающие в нем производство, арендуют площадь на особых условиях и получают налоговые льготы.