В Уфе отключат воду в шести районах

21-22 марта

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 21 марта до 9.30 22 марта:

Рудольфа Нуреева – 6, 10, 14, 14а

22 марта

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Мингажева – 121, 121 (рядом с домом), 121а,123,123/1,125, 125/1, 125/2, 127, 127 (рядом с домом), 127/1 (во дворе дома), 129.

Революционная – 129,131, 163.

50-летия Октября – 14/1, 20, 20/1.

8 Марта – 5.

23 марта

Орджоникидзевский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 20.00:

Богдана Хмельницкого – 126, 126/1, 128, 132, 134.

Свободы – 40/1, 42, 44, 44 к1.

Борисоглебская – 1, 3, 4, 5, 5/1, 7, 8, 10, 12.

Кремлевская – 55.

Александра Невского – 34, 36, 38.

23-24 марта

Кировский район, холодная вода, с 10.00 23 марта до 9.00 24 марта:

Коммунистическая – 78, 98/1.

Новомостовая – 19, 19/1, 19а, 19б, 19в.

Октябрьской Революции – 23а, 27б, 31а.

24 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Ивана Франко – 7, 8, 9.

Черниковская – 19/1.

Демский район, холодная вода, с 11.00 до 23.00:

Дагестанская 13/1, 13/2, 15/1, 17/1, 19/1, 21/1.