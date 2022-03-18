Под Уфой откроется новое нефтехимическое производство

Индустриальный парк «Уфимский» площадью 298,5 га расположен в Уфимском районе около поселка Шакша.

Компания «УралТехПром» заинтересована в размещении на его территории производства нефтехимической продукции. По словам представителя компании, ориентировочный объем инвестиций в проект составит порядка 400 млн рублей. На предприятии планируется создать 50 рабочих мест.

«Став резидентом "Уфимского", инвесторы могут вести производственную деятельность в максимально комфортных условиях, получая от специалистов Корпорации регулярное содействие по всем возникающим вопросам», – отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов.