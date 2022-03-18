Ратмир Мавлиев рассказал о том, как кризис сказался на бюджете Уфы

«Мы ежедневно держим руку на пульсе. На сегодняшний день не зафиксировано того, что экономический кризис до нас дошел. Волна идет, на данный момент мы пока не ощутили снижения доходов городского бюджета, но в ближайшее время цифры получим.

Пока мы имеем текущие данные и опираться в первую очередь должны на них. Детально мы этот вопрос сможем обсудить немного позже, когда получим обновленные данные – насколько меньше налогов пришло в городской бюджет.

Планируем больше общаться с бизнесом, поддерживать те проекты, которые сегодня уже реализуются или планируются к реализации», – сказал глава администрации.

Основу экономики города Мавлиев назвал устойчивой. За 2021 год объем отгруженной продукции в целом по экономике увеличился на 130% по сравнению с прошлым годом.