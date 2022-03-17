18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе, по мнению жителей, ухудшились медицина и образование

Поделиться:

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей российских миллионников, чтобы выяснить, как они оценивают работу систем здравоохранения и образования в своих городах, а также уровень поддержки и взаимопомощи среди населения.

В опросе приняли участие 11 тысяч представителей экономически активного населения из городов с численностью от миллиона человек.

Они отвечали на вопросы:

Февраль-март 2022 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города за последний год (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)» (рассчитан средний балл);

Февраль 2021 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города во время пандемии коронавируса (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)».

Работу системы здравоохранения в своем городе выше всего оценили жители Казани: средняя отметка составила 3,2 балла из 5 возможных. Оценки чуть ниже, чем год назад (было 3,4 балла), однако на фоне других мегаполисов Казань сохраняет лидерство.

Систему образования выше всего оценили в Челябинске: по сравнению с прошлым годом средняя оценка чуть выросла и составила 3,2 балла.

Оценки уровня поддержки и взаимопомощи жителей города за год не выросли ни в одном мегаполисе. По-прежнему выше всего эту составляющую жизни оценивают в Казани: в среднем на 2,8 балла по 5-балльной шкале, что на 0,5 балла меньше, чем год назад.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: