В Уфе, по мнению жителей, ухудшились медицина и образование

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей российских миллионников, чтобы выяснить, как они оценивают работу систем здравоохранения и образования в своих городах, а также уровень поддержки и взаимопомощи среди населения.
В опросе приняли участие 11 тысяч представителей экономически активного населения из городов с численностью от миллиона человек.
Они отвечали на вопросы:
Февраль-март 2022 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города за последний год (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)» (рассчитан средний балл);
Февраль 2021 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города во время пандемии коронавируса (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)».
Работу системы здравоохранения в своем городе выше всего оценили жители Казани: средняя отметка составила 3,2 балла из 5 возможных. Оценки чуть ниже, чем год назад (было 3,4 балла), однако на фоне других мегаполисов Казань сохраняет лидерство.
Систему образования выше всего оценили в Челябинске: по сравнению с прошлым годом средняя оценка чуть выросла и составила 3,2 балла.
Оценки уровня поддержки и взаимопомощи жителей города за год не выросли ни в одном мегаполисе. По-прежнему выше всего эту составляющую жизни оценивают в Казани: в среднем на 2,8 балла по 5-балльной шкале, что на 0,5 балла меньше, чем год назад.
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