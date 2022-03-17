В Уфе, по мнению жителей, ухудшились медицина и образование

В опросе приняли участие 11 тысяч представителей экономически активного населения из городов с численностью от миллиона человек.

Они отвечали на вопросы:

Февраль-март 2022 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города за последний год (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)» (рассчитан средний балл);

Февраль 2021 года – «Пожалуйста, оцените по 5-балльной шкале следующие параметры жизни вашего города во время пандемии коронавируса (где 1 – очень плохо, а 5 – отлично)».