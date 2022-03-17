Строительство Восточного выезда в Уфе подорожает из-за роста цен на стройматериалы

17 марта Радий Хабиров в соцсетях сообщил о том, что строительство продолжится, несмотря на экономические трудности.

«Сейчас Восточный выезд готов уже на 38%. Строители завершили первый этап надвижки пролетной конструкции моста, ведутся горнопроходческие работы в Южном и Северном автодорожных тоннелях и многое другое – все в графике. Темпов не сбавляем, хотя объективные предпосылки к этому есть.

Что предстоит сделать в ближайшее время? Во-первых, повторно пройти экспертизу стоимости проекта, в нынешних условиях она вырастет из-за роста цен на стройматериалы. Во-вторых, добиваться бесперебойных поставок необходимых материалов. Сейчас республика готовит обращение в Правительство России – просим рассмотреть возможность того, чтобы российские производители отпускали стройматериалы для крупнейших инфраструктурных проектов страны по фиксированным ценам. Есть и другие вопросы, которые нам предстоит решить.

У Восточного выезда длинная и непростая история, но это очень важный для республики и столицы объект. Мы не просто строим тоннель и мост через реку Уфу – мы решаем серьезные проблемы. Разгружаем основные артерии города, уводя транзитные потоки. Получаем прямой выход на так называемое Зауфимье, развитие которого прежде сдерживалось в том числе из-за плохой транспортной доступности. Когда два года назад мы возобновляли стройку, мы сказали себе, что больше никогда ее не остановим. Так и будет. Двигаемся дальше», – написал Хабиров.