Мэр Стерлитамака угодил в ДТП

«Уважаемые горожане. Долго думал, написать или нет, но все же поделюсь. Вкратце ситуация следующая. В мой служебный автомобиль, который стоял без движения, въехала другая машина. Из нее вышли водитель и пассажир в состоянии крайнего алкогольного опьянения. Они были не просто сильно пьяны, а практически не отдавали себе отчета в происходящем.

Почему я решил рассказать вам об этой ситуации? Фактор "если". А если бы в этой ситуации пострадала не машина, а люди? А если бы пьяный водитель потерял контроль на пешеходном переходе? Или во дворах, где гуляют семьи, дети? Что еще должно случиться, чтобы каждый обладатель водительских прав четко понимал, выпил – стал пешеходом.

Поражает безответственность, халатное отношение не только к своей, но и чужой жизни. Ужесточаются законы, меры наказания для водителей, совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения, но все равно статистика показывает, что люди выпив, продолжают садиться за руль», – написал Газизов в соцсетях.