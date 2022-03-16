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Стало известно, когда в Уфе установится плюсовая температура

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В календаре уже давно весна, однако вид за окнами уфимцев вполне себе декабрьский. Гидрометцентр России обещает, что это ненадолго: скоро потеплеет и начнут таять сугробы.

Как мы писали ранее, до конца текущей рабочей недели и в субботу в Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, будут резкие перепады температуры с холодными ночами до -20° и относительно теплыми днями до -4°, -1°.

С пятницы, 18 марта, и по крайней мере до вторника, 22 марта, каждый день будут осадки в виде снега или снега с дождем, солнца не обещают.

До 0° температура поднимется днем в воскресенье, а в понедельник и вторник будет уже +2° днем и -8° ночью.

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