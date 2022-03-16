В Уфе закрыли парковку возле «Торатау» и участок улицы Заки Валиди

Полностью закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау», а также частично перекрыт участок улицы Заки Валиди от дома №2 до улицы Мажита Гафури.

Ограничения ввели до 19 марта в связи с подготовкой и проведением митинг-концерта «Своих не бросаем» в поддержку действий властей РФ.

Концерт начнется 18 марта в 14.00. В нем примут участие звезды башкирской эстрады. Хедлайнерами мероприятия станут Elvin Grey (Радик Юльякшин) и поп-рок группа «Город 312».