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В Уфе закрыли парковку возле «Торатау» и участок улицы Заки Валиди

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Администрация Уфы сообщает о перекрытии участка улицы в историческом центре города и крупнейшей в этой местности автомобильной парковки.

Полностью закрыта парковка напротив конгресс-холла «Торатау», а также частично перекрыт участок улицы Заки Валиди от дома №2 до улицы Мажита Гафури.

Ограничения ввели до 19 марта в связи с подготовкой и проведением митинг-концерта «Своих не бросаем» в поддержку действий властей РФ.

Концерт начнется 18 марта в 14.00. В нем примут участие звезды башкирской эстрады. Хедлайнерами мероприятия станут Elvin Grey (Радик Юльякшин) и поп-рок группа «Город 312».

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