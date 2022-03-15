Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист 1С 8.3 в компанию «Офисмаг». Предлагаемая зарплата – 130-150 тыс. рублей в месяц.

2. Инженер АСУТП в НИИ «Транснефть». Предлагаемая зарплата – 120-130 тыс. рублей в месяц.

3. Инженер-технолог в НПП «Инпротех». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Региональный менеджер по поиску помещений в сеть аптек «Вита». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

5. Водитель категории Е на новый NEO в компанию «Техпрогресс». Предлагаемая зарплата – 80-120 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают от 250 тыс. рублей в месяц (DevOps Engineer), в Казани – от 200 тыс. рублей в месяц (менеджер по оптовым продажам), в Москве – до 350 тыс. рублей в месяц (директор отдела продаж).