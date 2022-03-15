Уфимцам предлагают выбрать название для нового торгового центра

Строительство ТЦ «Европа» началось 2007 году, но полноценного запуска так и не произошло: в 2011 году из-за взрыва баллона там произошел пожар, уничтоживший практически все здание. В 2014 году Верховный суд оправдал предпринимателей, на которых была возложена вина за происшествие.

Теперь комплекс отремонтирован и снова готовится к запуску, в нем планируют разместить фреш-маркеты, центры красоты и здоровья, а также творческие мастерские.

Мэрия Уфы сообщает об открытии конкурса на лучшее название нового торгового центра: основные критерии – лаконичность, современность, эффективность, креатив и соответствие главным преимуществам комплекса. Кроме того, название должно отражать такие ценности, как экологичность, здоровье, искусство, культура.

Победитель получит 100 тысяч рублей, заявки будут принимать с 21 марта по 11 апреля на почту: dcufa@yandex.ru.