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В Минторге Башкортостана рассказали о том, что делают для сдерживания роста цен в магазинах

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Министерство торговли республики, отвечая на жалобы жителей на странице Радия Хабирова во «ВКонтакте», заявило, что занимается мониторингом цен в магазинах.

«В целях сдерживания цен на социальную группу товаров ряд федеральных и региональных сетей ограничили наценку на социально значимые продукты. К примеру, ряд наших региональных сетей, среди которых «Полушка», «Байрам», «Лукошко», «Дворик», «Аиф», «Альдо», «Малинка», «Корзинка», «Апельсин» и «Ярмарка», подписали соответствующий меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей.

Кроме того, Минторговли РБ совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан проводит ежедневный мониторинг розничных цен на отдельные социально значимые товары.

По данным мониторинга, по состоянию на 11 марта средние минимальные цены в сетевых магазинах республики составляли: на подсолнечное масло – 117,81 руб./л, гречку – 109,96 руб./кг, сахар-песок 74,87 руб./кг.

Ценовая ситуация на потребительском рынке республики остается на постоянном контроле. Факты завышения цен направляются по компетенции в Управление Федеральной антимонопольной службы России по Республике Башкортостан», – заявили в ведомстве.

Горячая линия УФАС по вопросам изменения цен товаров, услуг, а также их наличия: +7 (347) 216-53-78

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