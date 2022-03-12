В Уфе отключат воду в шести районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды в городе с 14 по 20 марта 2022 года.
14 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:
Черниковская – 36, 65, 67.
15 марта
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:
Рихарда Зорге – 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 48/3, 50/1.
50 лет СССР – 3а.
15-16 марта
Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 15 марта до 10.00 16 марта:
Коммунистическая – 71, 82, 84, 84а/6, 85, 86/2, 86/3, 88, 88а, 92, 96, 103.
Чернышевского – 122, 122/1, 122/2.
Энгельса – 1, 1/2.
Дорофеева – 3, 3/1, 3/2.
Цюрупы – 38, 40.
Волочаевская – 29, 31, 35, 37, 37а, 37б.
Добролюбова – 5, 6, 7, 7/9, 9.
16 марта
Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Маяковского – 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.
Победы – 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2.
17 марта
Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:
Рижская – 1, 1/1, 1/4, 5а, 4, 4/3, 4а, 4б, 4в, 7, 7а.
Благоварская – 1, 1д, 1в, 2б, 4, 4в, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9в, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13к, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21б, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47а, 49, 49а.
Переулок Благоварский – 1, 1г, 2, 3, 4.
Первый переулок Благоварский – 1, 1а, 2, 3, 4.
Второй переулок Благоварский – 1, 3, 4.
Переулок Перевалочный – 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 17.
Перевалочная – 1, 1а, 1/1а, 1/1б, 1/1в, 2, 2д, 3, 3а, 3б, 3е, 5, 22, 22/1, 39б, 43б, 43в, 43г.
Карьерная – 37.
Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:
Степана Злобина – 7, 9, 11.
Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:
Зеленая Роща – 9, 9к.1, 10, 11/3.
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