В Уфе отключат воду в шести районах

14 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 16.00:

Черниковская – 36, 65, 67.

15 марта

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:

Рихарда Зорге – 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 48/3, 50/1.

50 лет СССР – 3а.

15-16 марта

Кировский район, холодная и горячая вода, с 11.00 15 марта до 10.00 16 марта:

Коммунистическая – 71, 82, 84, 84а/6, 85, 86/2, 86/3, 88, 88а, 92, 96, 103.

Чернышевского – 122, 122/1, 122/2.

Энгельса – 1, 1/2.

Дорофеева – 3, 3/1, 3/2.

Цюрупы – 38, 40.

Волочаевская – 29, 31, 35, 37, 37а, 37б.

Добролюбова – 5, 6, 7, 7/9, 9.

16 марта

Калининский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Маяковского – 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2.

Победы – 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2.

17 марта

Ленинский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Рижская – 1, 1/1, 1/4, 5а, 4, 4/3, 4а, 4б, 4в, 7, 7а.

Благоварская – 1, 1д, 1в, 2б, 4, 4в, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 8, 9, 9а, 9в, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 13г, 13д, 13е, 13к, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21б, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 47а, 49, 49а.

Переулок Благоварский – 1, 1г, 2, 3, 4.

Первый переулок Благоварский – 1, 1а, 2, 3, 4.

Второй переулок Благоварский – 1, 3, 4.

Переулок Перевалочный – 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10а, 12, 17.

Перевалочная – 1, 1а, 1/1а, 1/1б, 1/1в, 2, 2д, 3, 3а, 3б, 3е, 5, 22, 22/1, 39б, 43б, 43в, 43г.

Карьерная – 37.

Советский район, холодная вода, с 10.30 до 22.30:

Степана Злобина – 7, 9, 11.

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 до 20.00:

Зеленая Роща – 9, 9к.1, 10, 11/3.