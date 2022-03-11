В Башкортостане в 2022 году овощи и фрукты подорожали на 20-40%

Сильнее всего за февраль подорожали: лимоны (26%), апельсины (21,5%), груши (15,3%), виноград (13,6%) и огурцы (10%).

По сравнению с декабрем 2021 года наибольший рост показали цены на помидоры (43,7%), капусту (31,2%) огурцы (29,5%), виноград (28%), лимоны (25,5%) и груши (20,4%).

Некоторые продукты в первые два месяца 2022 года, наоборот, подешевели. Сильнее всего – яйца (7,9%), куры охлажденные и мороженые (4%), пшено (3,3%), окорочка куриные (2%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.