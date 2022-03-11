Радий Хабиров поручил проводить сельхозярмарки, чтобы замедлить рост цен в магазинах

11 марта на «инвестчасе» глава республики поручил Торгово-промышленной палате совместно с Минсельхозом организовать регулярное проведение фермерских ярмарок в крупных городах Башкортостана.

«В эти выходные проведите сельхозярмарки в Уфе, а затем подключайте и другие города. Это позволит сбить ажиотаж на продукты питания. Важно, чтобы качественная продукция наших аграриев была доступна жителям по приемлемым ценам», – сказал Радий Хабиров.

В Уфе ярмарки пройдут 12 и 13 марта с 10.00 до 16.00.

12 марта:

– на участке дороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);

– на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;

– на площадке по улице Рабкоров, 20;

– на площадке возле парка «Волна» по улице Ахметова;

– на площади перед Дворцом Спорта

– на площади им. С. Орджоникидзе по улице Первомайской, 14;

– на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50 лет Октября, 21.

13 марта:

– на площадке по улице Рабкоров, 20;

– на площади перед Дворцом Спорта;

– на площади им. С. Орджоникидзе по улице Первомайской, 14.