Радий Хабиров поручил проводить сельхозярмарки, чтобы замедлить рост цен в магазинах

Из-за напряженной геополитической обстановки и санкций многие жители, опасаясь повышения цен и дефицита, закупаются продуктами, тем самым провоцируя рост цен и образование дефицита.
ufacity.info
11 марта на «инвестчасе» глава республики поручил Торгово-промышленной палате совместно с Минсельхозом организовать регулярное проведение фермерских ярмарок в крупных городах Башкортостана.
«В эти выходные проведите сельхозярмарки в Уфе, а затем подключайте и другие города. Это позволит сбить ажиотаж на продукты питания. Важно, чтобы качественная продукция наших аграриев была доступна жителям по приемлемым ценам», – сказал Радий Хабиров.
В Уфе ярмарки пройдут 12 и 13 марта с 10.00 до 16.00.
12 марта:
– на участке дороги по улице Правды (от Таллинской до Ухтомского);
– на площадке на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей;
– на площадке по улице Рабкоров, 20;
– на площадке возле парка «Волна» по улице Ахметова;
– на площади перед Дворцом Спорта
– на площади им. С. Орджоникидзе по улице Первомайской, 14;
– на площади перед Дворцом Молодежи по улице 50 лет Октября, 21.
13 марта:
– на площадке по улице Рабкоров, 20;
– на площади перед Дворцом Спорта;
– на площади им. С. Орджоникидзе по улице Первомайской, 14.
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