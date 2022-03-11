Депутаты Горсовета решили поднять зарплаты мэру и чиновникам Уфы

Зарплата сотрудников администрации и ее главы состоит из оклада, различных доплат и премиальных выплат.

На заседании Горсовета 23 марта рассмотрят повышение оклада мэра до 19 123 рублей, его первого заместителя – до 12 412 рублей. Повысится зарплата и у глав районов города, а также других сотрудников администраций.

Доплаты глава администрации Уфы получает в размере 6,1 должностных окладов, главы районов – в размере пяти должностных окладов, не считая премиальных выплат.

Если решение будет утверждено, оно вступит в силу с первого апреля текущего года.