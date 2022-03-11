Депутаты Горсовета решили поднять зарплаты мэру и чиновникам Уфы

Горсовет Уфы опубликовал материалы к заседанию на 23 марта 2022 года. Среди прочих пунктов значится и повышение окладов сотрудников городской администрации.
Ратмир Мавлиев и председатель Горсовета Марат Васимов
фото: instagram.com/gorsovetufa
Зарплата сотрудников администрации и ее главы состоит из оклада, различных доплат и премиальных выплат.
На заседании Горсовета 23 марта рассмотрят повышение оклада мэра до 19 123 рублей, его первого заместителя – до 12 412 рублей. Повысится зарплата и у глав районов города, а также других сотрудников администраций.
Доплаты глава администрации Уфы получает в размере 6,1 должностных окладов, главы районов – в размере пяти должностных окладов, не считая премиальных выплат.
Если решение будет утверждено, оно вступит в силу с первого апреля текущего года.
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