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В Уфе откроется парк фонарей «Королевство волшебных огней»

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«Королевство волшебных огней» – это выставка светящихся скульптур на открытом воздухе. В Уфе она пробудет чуть больше месяца.

В Уфе парк пробудет с 12 марта до 17 апреля на территории «Динопарка» (парк имени М. Гафури, остановка «Горсовет»).

Вход платный – от 300 до 450 рублей за билет. Всего будет представлено 25 масштабных композиций, самые большие – высотой более четырех метров.

Они будут сопровождаться светомузыкальными спецэффектами. Отсканировав QR-код, можно будет послушать аудиоверсию сказки.

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