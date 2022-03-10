В Уфе откроется парк фонарей «Королевство волшебных огней»

В Уфе парк пробудет с 12 марта до 17 апреля на территории «Динопарка» (парк имени М. Гафури, остановка «Горсовет»).

Вход платный – от 300 до 450 рублей за билет. Всего будет представлено 25 масштабных композиций, самые большие – высотой более четырех метров.

Они будут сопровождаться светомузыкальными спецэффектами. Отсканировав QR-код, можно будет послушать аудиоверсию сказки.