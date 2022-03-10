В 2022 году на улицы Уфы выйдут новые троллейбусы

«Провели выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.

Это один из трех таких заводов в нашей стране. Сегодня, в сложившихся условиях, очень важно поддерживать наши промышленные предприятия.

В сентябре в рамках офсетного контракта предприятие выпустит 45 новых троллейбусов. Большая часть которых будет ездить по улицам Уфы. Плюсы этого вида транспорта: экологичность, вместимость и практичность.

В планах УТТЗ увеличение площадок производства. Обсудили, где и как можем помочь», – написал Мавлиев в соцсетях.