В 2022 году на улицы Уфы выйдут новые троллейбусы

Врио главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о планах по расширению производства на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.
instagram.com/ratmir.mavliev
«Провели выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.
Это один из трех таких заводов в нашей стране. Сегодня, в сложившихся условиях, очень важно поддерживать наши промышленные предприятия.
В сентябре в рамках офсетного контракта предприятие выпустит 45 новых троллейбусов. Большая часть которых будет ездить по улицам Уфы. Плюсы этого вида транспорта: экологичность, вместимость и практичность.
В планах УТТЗ увеличение площадок производства. Обсудили, где и как можем помочь», – написал Мавлиев в соцсетях.
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