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В 2022 году на улицы Уфы выйдут новые троллейбусы

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Врио главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о планах по расширению производства на Уфимском трамвайно-троллейбусном заводе.

instagram.com/ratmir.mavliev

«Провели выездное совещание совместно с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом.

Это один из трех таких заводов в нашей стране. Сегодня, в сложившихся условиях, очень важно поддерживать наши промышленные предприятия.

В сентябре в рамках офсетного контракта предприятие выпустит 45 новых троллейбусов. Большая часть которых будет ездить по улицам Уфы. Плюсы этого вида транспорта: экологичность, вместимость и практичность.

В планах УТТЗ  увеличение площадок производства. Обсудили, где и как можем помочь», – написал Мавлиев в соцсетях.

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