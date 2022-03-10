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Минторг Башкортостана объяснил резкое повышение цен на сахар

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С началом введения западных санкций и фактического закрытия доступа России к большей части внешнего рынка жители отметили резкий рост цен на некоторые продукты. Особенно людей беспокоят цены на сахар, за пару дней увеличившиеся в разы.

По словам министра торговли республики Алексея Гусева, многие предприятия раньше работали с иностранными производителями сахара, а сейчас переключились на российских, резко повысив спрос, что и привело к увеличению стоимости.

Кроме того, повышению цены на сахар способствуют сами жители, массово скупая его в магазинах: торговые сети отмечают, что спрос на сахар за несколько дней увеличился в разы.

Минторг проводит встречи с производителями и ритейлом для стабилизации ценообразования, а также точечно разбирается с отдельными недобросовестными продавцами.

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