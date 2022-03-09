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Стало известно, когда закроются рестораны McDonald’s в Башкортостане

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Ранее компания McDonald’s объявила о временной приостановке работы всех 850 ресторанов в России из-за санкций. В них работает порядка 62 тыс. сотрудников.

Фото: Кристина Черкасова

По состоянию на девятое марта все уфимские рестораны McDonald’s продолжают работать в обычном режиме, существенного увеличения очередей не наблюдается.

Федеральные СМИ сообщают о том, что руководство McDonald’s приняло решение приостановить работу ресторанов с понедельника, 14 марта. Компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам и выполнять обязательства перед поставщиками.

Благотворительный фонд McDonald’s «Дома Роналда Макдоналда», помогающий семьям с больными детьми, продолжит работу, но пока неизвестно, остается ли в силе план по строительству социальной гостиницы в Уфе.

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