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Башкортостан в 2022 году потратит на благоустройство дворов более миллиарда рублей

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Программа «Башкирские дворики» рассчитана на шесть лет и завершится в 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие со дня основания Уфы.

ufacity.info

В 2022 году работы по программе «Башкирские дворики» в городах республики возобновятся в апреле. Всего планируют благоустроить до конца года 200 дворов, в том числе 54 – в Уфе.

На эти цели выделят более миллиарда рублей, то есть потратят более пяти миллионов рублей на каждый двор.

Порядок софинансирования остается прежним: 94% – из бюджета республики, не менее 5% – из бюджета муниципалитета и не менее 1% – из средств жителей.

Подготовка к работе началась еще в июле прошлого года, сейчас проводятся конкурсы по определению подрядчиков.

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