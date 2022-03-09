Башкортостан в 2022 году потратит на благоустройство дворов более миллиарда рублей

В 2022 году работы по программе «Башкирские дворики» в городах республики возобновятся в апреле. Всего планируют благоустроить до конца года 200 дворов, в том числе 54 – в Уфе.

На эти цели выделят более миллиарда рублей, то есть потратят более пяти миллионов рублей на каждый двор.

Порядок софинансирования остается прежним: 94% – из бюджета республики, не менее 5% – из бюджета муниципалитета и не менее 1% – из средств жителей.

Подготовка к работе началась еще в июле прошлого года, сейчас проводятся конкурсы по определению подрядчиков.