Жители Башкортостана смогут снова воспользоваться туристическим кешбэком

Туры с кешбэком начнут продавать в полночь (по московскому времени) на 15 марта. Программа продлится до 23.59 первого мая 2022 года.

Отправиться в поездку можно с 15 марта по 1 июля включительно, в круиз – с начала навигации до 1 июля. На первом этапе программы в 2022 году, который стартовал 18 января и закончился 28 февраля, в России ей воспользовалось порядка 800 тысяч человек - они приобрели поездок с кешбэком на 15 млрд рублей. В соответствии с условиями, на карточки людям вернулось порядка 2,9 млрд рублей.

«Условия программы остаются прежние. Участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами "Мир" – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, в максимуме – 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено», – рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Программа туристического кешбэка стартовала в России в 2020 году, это мера поддержки одновременно и туристов, и бизнеса.

В 2021 году программой воспользовались почти 1,7 млн россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд рублей.