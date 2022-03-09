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В Башкортостане сворачивают Covid-госпитали

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Из-за снижения количества больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации, и скорого открытия новых инфекционных центров городские больницы республики возвращаются к обычному режиму работы.

Девятого марта на совещании в правительстве республики глава Минздрава Максим Забелин сообщил о том, что ведомство приняло решение расформировать инфекционные госпитали, развернутые на базе городских больниц.

Так, к обычному режиму работы в ближайшее время вернутся уфимская больница №8 и основной корпус Демской больницы. Также закроются инфекционные корпуса в Салавате и Кумертау.

Техническое открытие госпиталя в Туймазах уже состоялось, все строительно-монтажные работы были завершены по плану 25 февраля. На строительство ушло 45 рабочих дней. Сейчас там проводятся подготовительные работы и до 20 марта он примет первых пациентов.

Это современный инфекционный центр площадью порядка 9000 квадратных метров, в котором учтены плюсы и минусы аналогичного госпиталя, построенного ранее под Уфой. Ориентировочно в конце марта такой же центр достроят в Сибае.

Теги:
коронавирус 2019-nCoV

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