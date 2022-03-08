Ночь на 8 марта в Уфе была самой холодной за последние 67 лет

На аэрологической станции «Уфа – Дема» был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, который составил -27,1°.

До сих пор самая низкая температура воздуха была зафиксирована в 1955 и 1971 годах (-25,5°).

По прогнозу Гидрометцентра, резкие перепады температуры с холодными ночами и относительно теплыми днями сохранятся до конца недели.

Среда, 9 марта: до -5°, облачно, небольшой снег, в ночь на четверг – до -10°, небольшой снег;

Четверг, 10 марта: до -3°, облачно, небольшой кратковременный снег, в ночь на пятницу – -16°, без осадков;

Пятница, 11 марта: до -7°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на субботу – -21°, небольшой кратковременный снег;

Суббота, 11 марта: до -8°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на воскресенье – -19°, небольшой кратковременный снег;

Воскресенье, 11 марта: до -5°, облачно, небольшой снег.