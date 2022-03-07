Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил план борьбы с коррупцией до 2025 года

План включает:

– проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов для выявления коррупциогенных факторов;

– проведение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения НПА;

– обеспечение мониторинга применения НПА;

– проверку сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений;

– контроль за соблюдением антикоррупционных запретов;

– организацию работы по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях и предприятиях;

– усиление антикоррупционного контроля и так далее, всего в плане 32 пункта.