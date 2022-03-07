18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил план борьбы с коррупцией до 2025 года

Поделиться:

Врио главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал план мероприятий по противодействию коррупции в мэрии на ближайшие три года.

instagram.com/ratmir.mavliev

План включает:

– проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов для выявления коррупциогенных факторов;

– проведение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения НПА;

– обеспечение мониторинга применения НПА;

– проверку сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений;

– контроль за соблюдением антикоррупционных запретов;

– организацию работы по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях и предприятиях;

– усиление антикоррупционного контроля и так далее, всего в плане 32 пункта.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: