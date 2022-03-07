Мэр Уфы Ратмир Мавлиев утвердил план борьбы с коррупцией до 2025 года

Врио главы администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал план мероприятий по противодействию коррупции в мэрии на ближайшие три года.
instagram.com/ratmir.mavliev
План включает:
– проведение экспертизы нормативных правовых актов и их проектов для выявления коррупциогенных факторов;
– проведение независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения НПА;
– обеспечение мониторинга применения НПА;
– проверку сведений о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений;
– контроль за соблюдением антикоррупционных запретов;
– организацию работы по предупреждению коррупции в подведомственных учреждениях и предприятиях;
– усиление антикоррупционного контроля и так далее, всего в плане 32 пункта.
Комментарии (0)