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Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы Башкортостана 5-8 марта

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Минздрав Башкортостана предупреждает о внесении изменений в график работы медорганизаций республики в праздничные дни.

Седьмого и восьмого марта будет организовано дежурство руководящего состава Минздрава.

Пятого марта рабочий день в медучреждениях будет сокращен на один час.

6-8 марта включительно – по графику работы субботнего дня.

Вакцинация во всех пунктах будет проводиться с 8.00 до 20.00.

Бригады скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.

В стационарах создадут резервные койки и запас препаратов.

Усилят меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.

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