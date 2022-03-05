Стало известно, как будут работать поликлиники и больницы Башкортостана 5-8 марта

Минздрав Башкортостана предупреждает о внесении изменений в график работы медорганизаций республики в праздничные дни.
Седьмого и восьмого марта будет организовано дежурство руководящего состава Минздрава.
Пятого марта рабочий день в медучреждениях будет сокращен на один час.
6-8 марта включительно – по графику работы субботнего дня.
Вакцинация во всех пунктах будет проводиться с 8.00 до 20.00.
Бригады скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб медицинских организаций будут работать в усиленном режиме.
В стационарах создадут резервные койки и запас препаратов.
Усилят меры по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.
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