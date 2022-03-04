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В Башкортостане выросли цены на фрукты и овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам четвертой недели февраля 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 18 по 25 февраля сильнее всего подорожали: помидоры (4,5%), бананы (4%), детские овощные консервы (2,9%), черный чай, сметана, печенье и яблоки (по 2,5%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на капусту (2,1%), мясные детские консервы (2%) и огурцы (1,3).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели сосиски (3,8%), макароны (2,4%) и детские фруктовые консервы (1,8%).

Помидоры и бананы дорожают вторую неделю подряд. По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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