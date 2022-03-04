В Уфе временно закрывается IKEA

«Дорогие покупатели!

В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях Ikea в России с 4 марта 2022 года.

Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и предоставленных услуг вы найдете на сайте ikea.ru в ближайшее время.

Все обязательства перед покупателями по оформленным и оплаченным до 3 марта включительно заказам будут выполнены.

Вернуть товары, а также получить оформленные заказы на самовывоз из магазинов, вы сможете в магазинах и после 4 марта», – гласит объявление на сайте концерна.

Пока что речь идет только о приостановке деятельности до 31 мая 2022 года включительно.