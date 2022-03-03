В Уфе съезд на Затонском кольце заблокируют дорожными бонами

Съезд с улицы Города Галле на Пархоменко был перекрыт две недели назад, 15 февраля, в связи с тем, что данный участок считается аварийным. Водителям эта новость не понравилась.
Администрация установила соответствующие дорожные знаки, однако многие водители игнорируют их и проезжают по старой схеме, создавая аварийную ситуацию.
Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, в связи с этим с четвертого марта съезд с улицы Города Галле на Пархоменко по направлению к мосту будет перекрыт дорожными бонами (водоналивной барьер из пластика).
Попасть с Города Галле на Пархоменко теперь проще всего проехав через улицы Рихарда Зорге и Кировоградскую.
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