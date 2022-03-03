В Уфе съезд на Затонском кольце заблокируют дорожными бонами

Администрация установила соответствующие дорожные знаки, однако многие водители игнорируют их и проезжают по старой схеме, создавая аварийную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, в связи с этим с четвертого марта съезд с улицы Города Галле на Пархоменко по направлению к мосту будет перекрыт дорожными бонами (водоналивной барьер из пластика).

Попасть с Города Галле на Пархоменко теперь проще всего проехав через улицы Рихарда Зорге и Кировоградскую.