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В Уфе съезд на Затонском кольце заблокируют дорожными бонами

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Съезд с улицы Города Галле на Пархоменко был перекрыт две недели назад, 15 февраля, в связи с тем, что данный участок считается аварийным. Водителям эта новость не понравилась.

Администрация установила соответствующие дорожные знаки, однако многие водители игнорируют их и проезжают по старой схеме, создавая аварийную ситуацию.

Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, в связи с этим с четвертого марта съезд с улицы Города Галле на Пархоменко по направлению к мосту будет перекрыт дорожными бонами (водоналивной барьер из пластика).

Попасть с Города Галле на Пархоменко теперь проще всего проехав через улицы Рихарда Зорге и Кировоградскую.

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