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В Уфе резко похолодает

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И без того напряженный март 2022 года преподнесет уфимцам погодный сюрприз в преддверии длинных праздничных выходных.

По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на понедельник, седьмое марта, температура резко опустится до -18°, днем будет -10°. Примерно такая же температура сохранится во вторник и в среду.

В целом, как обещают, март будет чуть более теплым и снежным, чем обычно.

«В марте в республике Башкортостан среднемесячная температура воздуха ожидается около и на 1° выше нормы (норма – -7°, 1°).

Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.

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