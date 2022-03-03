В Уфе резко похолодает

И без того напряженный март 2022 года преподнесет уфимцам погодный сюрприз в преддверии длинных праздничных выходных.
По прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на понедельник, седьмое марта, температура резко опустится до -18°, днем будет -10°. Примерно такая же температура сохранится во вторник и в среду.
В целом, как обещают, март будет чуть более теплым и снежным, чем обычно.
«В марте в республике Башкортостан среднемесячная температура воздуха ожидается около и на 1° выше нормы (норма – -7°, 1°).
Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма – 20-40 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.