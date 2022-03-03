В Башкортостане снова появятся вытрезвители

Таких людей задерживают до отрезвления, досматривают врачи и полиция, которая впоследствии выписывает штраф.

Соответствующие поправки в закон рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 24 марта, а сами учреждения, как ожидается, начнут работу в ближайшие три года.

По словам спикера парламента Константина Толкачева, вытрезвители «должны служить главной цели – сохранению жизни и здоровья людей, предупреждению правонарушений, совершаемых ими самими или в отношении них. Раньше такая практика была широко распространена.

Сейчас в России более 50 тыс. человек в год гибнут из-за алкогольного опьянения. В основном это люди трудоспособного возраста. Из них 8-10 тыс. погибают от переохлаждения. Изоляция таких людей до естественного вытрезвления поможет сохранить жизни и поддержит общественный порядок».

О возможном появлении в Башкортостане вытрезвителей власти заговорили еще в 2020 году. Финансироваться они будут из бюджета республики.

В России количество вытрезвителей сокращалось с середины 90-х годов, и как явление они исчезли к 2011 году. Считается, что это привело к росту преступности.