В Башкортостане из-за санкций перестали работать некоторые карты «Алга»

«В связи с введением санкций к банкам России, сервисы оплаты Google Pay и Apple Pay заблокировали оплату проезда банковской картой с использованием мобильных телефонов в транспорте.

Оплата с физической банковской карты этих банков не ограничена. Для владельцев виртуальной карты "Алга" обслуживание по санкционным банкам также невозможно. Привязка новой виртуальной карты "Алга" к банковской карте будет проводиться бесплатно», – говорится в заявлении на сайте Башкирского регистра социальных карт.

Для того, чтобы привязать транспортную карту к банковской, вам нужно пройти стандартную процедуру активации.

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