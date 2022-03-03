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В Башкортостане из-за санкций перестали работать некоторые карты «Алга»

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В начале марта многие жители республики столкнулись с невозможностью оплаты проезда транспортной картой «Алга» – это связано с санкциями против России.

«В связи с введением санкций к банкам России, сервисы оплаты Google Pay и Apple Pay заблокировали оплату проезда банковской картой с использованием мобильных телефонов в транспорте.

Оплата с физической банковской карты этих банков не ограничена. Для владельцев виртуальной карты "Алга" обслуживание по санкционным банкам также невозможно. Привязка новой виртуальной карты "Алга" к банковской карте будет проводиться бесплатно», – говорится в заявлении на сайте Башкирского регистра социальных карт.

Для того, чтобы привязать транспортную карту к банковской, вам нужно пройти стандартную процедуру активации.

Все вопросы можно задать по телефону 8 (800) 34-711-11 или в чат технической поддержки в вашем мобильном приложении.

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