Ритейлеры Башкортостана договорились не поднимать торговую наценку на некоторые товары выше 15%

На фоне введения новых санкций против России и паники из-за политической напряженности и потенциального экономического кризиса многие жители республики начали массово скупать товары в магазинах, что привело к резкому скачку цен.
Министерство торговли и услуг республики сообщает о том, что сетевые магазины, входящие в БТА (Башкирскую торговую ассоциацию) обязались установить торговую наценку на социально значимые товары не выше 15%.
Соглашение будет действовать до конца 2022 года. Социально значимыми товарами считаются хлеб, молоко, яйца, мясо птицы, некоторые овощи и другие продукты, всего – 20 наименований.
В БТА состоят такие крупные сетевые магазины, как «Байрам», «Лукошко», «Полушка» и «Дворик». Также сдерживать рост цен обязались «Ашан», «Магнит» и «О’Кей».
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