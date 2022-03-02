Ритейлеры Башкортостана договорились не поднимать торговую наценку на некоторые товары выше 15%

Министерство торговли и услуг республики сообщает о том, что сетевые магазины, входящие в БТА (Башкирскую торговую ассоциацию) обязались установить торговую наценку на социально значимые товары не выше 15%.

Соглашение будет действовать до конца 2022 года. Социально значимыми товарами считаются хлеб, молоко, яйца, мясо птицы, некоторые овощи и другие продукты, всего – 20 наименований.

В БТА состоят такие крупные сетевые магазины, как «Байрам», «Лукошко», «Полушка» и «Дворик». Также сдерживать рост цен обязались «Ашан», «Магнит» и «О’Кей».