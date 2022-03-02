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В Уфе прокуратура требует от мэрии обязать застройщиков построить школы и детсады

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Уфимская прокуратура провела проверку соблюдения обязательств крупных застройщиков по муниципальной программе развития застроенных территорий.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверки выяснилось, что мэрия Уфы заключила 57 договоров по предоставлению земли под жилое строительство без конкурса, в том числе безвозмездно, при условии расселения аварийного жилья и строительства или реконструкции более 60 образовательных учреждений и объектов инженерной инфраструктуры

Однако застройщики не выполняли требования, а администрация не делала ничего, чтобы обеспечить их выполнение.

С одного из застройщиков взыскано более 135 млн. рублей понесенных убытков, в адрес главы администрации представление. Сейчас прорабатываются претензии, материалы направлены в следственные органы, где примут решение о возбуждении уголовного дела.

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