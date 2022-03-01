«БашРТС» заявляет о снижении платы за отопление

Компания «БашРТС» сообщает о том, что завершила формирование начислений за отопление и горячую воду по итогам февраля 2022 года.
По данным поставщика тепла, средняя сумма начислений за отопление в домах с общедомовыми приборами учета тепловой энергии (ОДПУ) оказалась ниже значений февраля 2021 года на 9%.
Компания связывает это с разницей температур наружного воздуха – февраль 2022 года теплее аналогичного периода прошлого года. В домах без ОДПУ ежемесячные начисления производятся по нормативу, установленному Госкомитетом РБ по тарифам. Они будут равномерными в течение всего отопительного периода (восемь месяцев).
Организация напоминает также о том, что в связи с предстоящим весенним потеплением суммы в квитанциях будут снижаться ежемесячно (при наличии ОДПУ), а в летний период и вовсе будут нулевыми – такова особенность схемы оплаты за отопление «по факту».
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