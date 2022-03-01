За границей застряли более 1800 туристов из Башкортостана

В настоящее время формируются списки граждан России, которым необходимо помочь. Этим вопросом занимаются Минтранс и Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом.

По последним данным, за рубежом остались более 1800 туристов из Башкортостана.

Если вы или кто-то из ваших друзей или родственников оказались в такой ситуации, необходимо:

– держать связь с туроператором или перевозчиком;

– обязательно зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android).

– сообщить о возникшей проблеме можно на горячую круглосуточную линию МИД (+7 (495) 695-45-45), Ростуризма (8 (800) 200-34-11), в Башкортостане – позвонив в Ситуационный центр (+7 (347) 218-19-19).