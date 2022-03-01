За границей застряли более 1800 туристов из Башкортостана

Центр управления республикой опубликовал разъяснения касательно того, что делать и куда обращаться, если вы или ваши родственники застряли в другой стране из-за закрытия воздушного пространства.
В настоящее время формируются списки граждан России, которым необходимо помочь. Этим вопросом занимаются Минтранс и Росавиация совместно с Ростуризмом и МИДом.
По последним данным, за рубежом остались более 1800 туристов из Башкортостана.
Если вы или кто-то из ваших друзей или родственников оказались в такой ситуации, необходимо:
– держать связь с туроператором или перевозчиком;
– обязательно зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России (доступно на iOS, Android).
– сообщить о возникшей проблеме можно на горячую круглосуточную линию МИД (+7 (495) 695-45-45), Ростуризма (8 (800) 200-34-11), в Башкортостане – позвонив в Ситуационный центр (+7 (347) 218-19-19).
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.